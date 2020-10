Ucraina incendio di importanti dimensioni sta colpendo lo Stato e in queste ore sta mettendo in seria difficoltà la polizia e le forze dell’ordine.

Ancora una volta in Ucraina la situazione si fa particolarmente complessa. Dopo il disastro aereo che c’è stato pochi giorni fa, con più di 20 giovani militari che hanno peso la vita, un’altra tragedia nel Paese. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, infatti, c’è un incendio enorme che sta colpendo i boschi nell’est del Paese. La zona che è colpita in questo momento, precisamente, è una zona che negli ultimi anni è stata teatro di tantissimi conflitti. Parliamo della zona che da tempo è oggetto di contestazione e di battaglie tra le truppe di Kiev e i separatisti filorussi. I primi ovviamente vogliono mantenere l’indipendenza e la libertà che c’è nel Paese, i secondo vorrebbero invece un’annessione alla Russia di Putin. Proprio in questa terra di nessuno, in questo momento, c’è un enorme incendio che sta distruggendo davvero tutto.

LEGGI ANCHE –> Pastora diventa spogliarellista bisessuale: “Ora sono santa!” – FOTO

Ucraina, incendio enorme nei boschi: 11mila ettari colpiti

La situazione è molto complicata e c’è stata una mobilitazione incredibile per lottare contro questo evento. Per soffocare l’incendio sarebbero attivi ben 1200 vigili del fuoco, che probabilmente dovranno continuare il corpo a corpo con l’anello di fiamme ancora per tante ore. In questo momento sono addirittura 11mila gli ettari interessati all’incendio, che ha causato l’evacuazione immediata di oltre 100 persone nei paesini di Stanytsa e Luganska. Per ora il conteggio delle vittime si assesterebbe a 9. La situazione è veramente molto complessa, si spera di poter domare l’incendio enorme nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE —> Citterio truffato, segretaria e banchiere rubano 4.5 milioni