Intervenuto nei pressi di Caserta, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che proporrà in Parlamento la proroga dello stato d’emergenza fino al 2021

Questa mattina, il premier Giuseppe Conte è intervenuto a San Felice a Cancello – nei pressi di Caserta – per parlare dell’emergenza Coronavirus in Italia e delle mosse future che il governo potrebbe prendere per contrastare l’aumento dei contagi. Nella giornata di ieri, infatti, il Consiglio dei ministri si è riunito per pianificare le mosse future.

“Abbiamo fatto un aggiornamento e, a seguito di una lunga discussione, siamo arrivati alla conclusione che sia giusto prorogare lo stato d’emergenza fino a gennaio 2021” le parole del Premier: “Nonostante la curva del contagio sia ancora sotto controllo, stiamo ancora vivendo una situazione decisamente critica“. Nei prossimi giorni avverrà la proposta ufficiale in Parlamento.

Coronavirus, Conte: “Prolunghiamo stato d’emergenza. Lockdown regionali? Per il momento no”

È stata una mattinata di chiarimenti sulle mosse future del governo italiano per affrontare l’emergenza Coronavirus quella che ha vissuto il premier Giuseppe Conte a San Felice a Cancello, vicino Caserta. Nei prossimi giorni – riporta Adnkronos – il presidente del Consiglio proporrà in parlamento la proroga dello stato d’emergenza fino a gennaio 2021. Sui possibili lockdown regionali, invece, Conte ha risposto negativamente. “Dobbiamo continuare come fatto fin qui, in pieno coordinamento. Sarebbe sbagliato procedere in ordine sparso” le sue parole: “Il nostro è un sistema di monitoraggio molto accurato e sofisticato. È fondamentale lavorare a livello centrale“.

Per quanto riguarda il decreto sicurezza, invece, il presidente del Consiglio si è così espresso. “Lo porteremo al prossimo Consiglio dei ministri, programmato per lunedì sera” ha dichiarato, aggiungendo che: “Il mio obiettivo è il massimo della sicurezza e della protezione, tanto per i cittadini italiani quanto per i migranti“.

