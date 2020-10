Rio Ave-Milan, streaming gratis: dove vedere il match di Europa League

Manca poco al preliminare di Europa League tra Rio Ave e Milan, andiamo a vedere dove seguire il match in streaming gratis ed in diretta tv.

Manca pochissimo all’ultimo match dei preliminari di Europa League tra Rio Ave e Milan. I rossoneri, infatti, sono volati in terra portoghese per giocarsi l’accesso ai gironi della seconda competizione europea. Non sarà un match facile per i ragazzi di Pioli, che hanno l’ingresso in EL come primo obiettivo stagionale. Inoltre un successo garantirebbe al Milan anche 15 milioni, da investire sul mercato per un ultimo colpo di Mercato. Prima di andare a vedere dove seguire Rio Ave-Milan in streaming gratis, controlliamo le probabili formazioni delle due compagini.

Mister Stefano Pioli schiererà il suo 4-2-3-1, che sta stupendo in campionato ed entusiasmando i tifosi da casa. Tra i pali ci sarà il solito Gigio Donnarumma, davanti a lui la coppia di centrali composta da Kjaer e Gabbia. Sulle fasce a spingere ci penseranno Davide Calabria e Theo Hernandez, mentre in mediana ci saranno Ismael Bennacer e Franck Kessie. Sulla trequarti agirà Hakan Calhanoglu, affiancato da Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers, con il giovanissimo Lorenzo Colombo come unica punta.

Mentre invece il Rio Ave di mister Mario Silva si schiererà con un 4-3-3 composto da: Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Amaral; Augusto, Tarantini, Geraldes; Mané, Moreira e Piazon.

Andiamo quindi a vedere dove seguire l’ultimo preliminare i Europa League in streaming gratis ed in diretta tv.

Rio Ave-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn?

La gara del preliminare di Europa League tra Rio Ave e Milan, sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La piattaforma streaming tedesca, infatti, offrirà a partire dalle ore 20:00 un ampio pre match composto da clip ed interviste, che accompagneranno i sostenitori rossoneri fino al calcio d’inizio delle ore 21:00.

Dazn offre a tutti i suoi nuovi utenti un mese di prova gratuito. Una volta terminato il mese, l’utente deciderà se sottoscrivere o meno l’abbonamento al prezzo di €9,99 al mese. La piattaforma streaming è disponibile su tutti i device mobili (smartphone, tablet e laptop) e quindi basterà una buona connessione Wi-Fi per godersi il match.

Inoltre l’applicazione della piattaforma streaming di Dazn, a differenza dei competitors, è presente anche sulle console Playstation 4 ed Xbox One. Quindi chiunque dispone di una delle due console, potrà scaricare l’applicazione gratuitamente dallo store digitale. Successivamente bisognerà registrarsi, accedere all’area personale ed infine selezionare lo streaming dell’evento.

