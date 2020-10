Richiamo alimentare del Ministero della Salute: attenti a questo formaggio 

Richiamo alimentare del Ministero della Salute: c’è un tipo di formaggio che non va assolutamente consumato per rischio microbiologico. Di seguito l’annuncio ufficiale.

Nuovo richiamo alimentare per rischio microbiologico: lo annuncia il Ministero della Salute attraverso il proprio sito ufficiale. Si tratta del formaggio a latte crudo stracchino dell’azienda agricola Armanni Angelo con sede a Via del Pero numero 24 a Treviolo in provincia di Bergamo.

Richiamo alimentare del Ministero della Salute

Il marchio del prodotto è ‘La casera del pirondel’ e riguarda il loto di produzione dello scorso 16 giugno 2020 con codice identificatore che corrisponde a 031737. Il motivo dell’allerta, come si legge direttamente nella circolare, è la “presenza di escherichia coli stec – gene eae”. Ovvero un rischio microbiologico pericoloso per l’organismo umano. L’annuncio è relativo alla giornata di ieri.

“Prodotto commercializzato al dettaglio esclusivamente presso lo spaccio di vendita aziendale, annesso allo stabilimento di trasformazione latte (.07 forme commercializzate)”, si legge nelle avvertenze della documentazione. Le autorità invitano dunque chiunque abbia acquistato questo formaggio non solo a non consumarlo causa la minaccia esistente, ma anche nel riportarlo nei vari luoghi di acquisto affinché il prodotto possa essere riconsegnato nei vari luoghi di smaltimento.

