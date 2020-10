Ricette top: come preparare una leggera insalata di avocado

Un piatto fresco, veloce e semplice da preparare. L’insalata di avocado, nonostante sia molto leggera, riempie ed è super gustosa

L’avocado è un frutto molto in voga per la sua semplicità, il suo gusto e per la possibilità di sfruttarlo per qualsiasi ricetta. L’insalata di avocado, infatti, presenta tantissime varianti, ma esiste un modo per farla in maniera semplice, veloce e per non scontentare nessuno. Vediamo come prepararla.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

1 avocado, 400 g c.ca

100 g di cipolline sott’aceto

2 falde di peperoni sott’aceto

aceto

olio extra vergine d’oliva

pepe e sale

Procedimento per preparare una freschissima insalata di avocado

Come precedentemente chiarito, l’insalata di avocado è possibile realizzarla in tantissime varianti: col pollo, con agrumi, oggi vedremo quella più semplice e facile, nonché la ricetta originale. Intanto partire pulendo l’avocado: dividere a metà, rimuovere il nocciolo, sbucciare il frutto e tagliare la polpa a dadini.

CONSIGLIO: rimuovere il nocciolo dell’avocado è molto semplice, basterà un colpo deciso su di esso con un coltello a lama liscia. In questo modo il nocciolo resterà attacco alla lama e basterà estrarlo.

Sgocciolare le cipolline ed il peperone, quindi tagliare quest’ultimo a dadini. Riunire, in un’insalatiera capiente, avocado, cipolline e peperone. A parte, in una ciotolina, emulsionare 3 cucchiai d’olio, uno di aceto, un pizzico di sale e un po’ di pepe, a proprio piacimento. Versare a questo punto il condimento su avocado e sottaceti e mescolare a lungo. Riposando 10 minuti, prima di servirla, l’insalata di avocado risulterà ancora più saporita e succosa.

