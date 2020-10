Playstation 5, pre-order Usa: per IGN è il più grande evento di sempre

Playstation 5 apre i pre-order negli Usa, per IGN è il più grande evento di sempre. Andiamo a vedere i numeri impressionanti ottenuti dalla console di Sony.

La Playststation 5 ha aperto i pre-order anche negli Usa. Infatti, proprio in terra americana, la console dovrebbe debuttare sul mercato con una settimana d’anticipo rispetto all’europa. L’uscita di PS5 in Usa e Giappone, infatti è previsto per il 12 novembre, giusto una settimana di anticipo rispetto all’uscita in Europa prevista per il 19 novembre.

Così Sony ha deciso di dare il via ai pre-order per la Playstation 5 sul mercato Usa, dando vita ad un autentico successo. Secondo il sito specializzato IGN, i numeri (seppur non ancora disponibili) sono stati impressionanti ed hanno battuto sia i preordini di Xbox Series X/S che l’Iphone 11. L’annuncio è arrivato da Justin Davis, di IGN Usa, durante il nuovissimo podcast Game Scoop, incentrato proprio sui videogames. Andiamo quindi a vedere le parole di Davis durante l’ultimo episodio di Game Scoop.

Playstation 5, aperta la pre-order in Usa: per Justin Davis un successo senza precedenti

Così durante l’ultimo podcast di GameScoop, incentrato appunto sul mondo video-ludico, Justin Davis di IGN Usa ha lanciato un importantissima indiscrezione. Infatti Davis si è pronunciato sulla Playstation 5 e l’apertura dei pre-order in Usa. In merito l’esponente di IGN ha dichiarato: “Non so quanti dati posso condividere, ma i preorder di PS5 sono stati un evento più grande del Black Friday su IGN. E non intendo dire un po’ più grande, ma parecchio più grande“.

Davis ha mostrato grande entusiasmo per la nuovissima console di Sony. La penna di IGN Usa ha poi continuato affermando: “E‘ stato qualcosa di molto più grande rispetto al lancio dell’ultimo Iphone.” Justin ha poi concluso: “Anche Xbox Series X e S hanno ottenuto ottimi numeri, ma non grandi quanto quelli dei pre-order di Playstation 5“.

I dati a cui si riferisce Justin Davis sono correlati proprio al sito di IGN Usa. Infatti prima della pre-order, il sito specializzato ha rilasciato un articolo in cui erano presenti tutti i link per acquistare la console in pre-order. Stando alle parole di davis, l’articolo ha avuto un traffico al di sopra delle aspettative, con tutti i link presi d’assalto. Vedremo se nelle prossime ore, Sony deciderà di pubblicare i dati sulla pre-order in Usa.

