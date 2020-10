Mariah Carey rivela di essere stata vittima di violenze e abusi durante la sua vita e carriera da popstar.

Lo scorso 29 settembre è stato pubblicato il libro autobiografico di Mariah Carey. Il libro, “The Meaning of Mariah Carey“, come aveva anticipato la cantante è una raccolta delle sue memorie ed è stato scritto in collaborazione con la scrittrice Michaela Angela Davis.

Sono tanti gli episodi che ha deciso di rivelare la cantante statunitense. La popstar, attraverso la scrittura è riuscita a raccontare al mondo intero gli abusi e i maltrattamenti che ha subito nel corso della sua vita e carriera.

I temi trattati sono assolute novità per i fan della cantante. Infatti prima della pubblicazione del suo libro autobiografico, “The Meaning of Mariah Carey”, la nativa di Huntington non aveva mai affrontato questioni così delicate riguardanti la sua vita privata.

Mariah Carey rivela: “Io vittima di abusi e violenze”

Difficile pensare che una donna di successo come Mariah Carey solo adesso abbia deciso di parlare del suo passato, sollevando un grosso polverone.

La pop star che lo scorso 27 marzo ha compiuto 50 anni, nel suo libro autobiografico ha parlato degli abusi e delle violenze subite per tutta una vita.

La cantante tra i tanti abusi e violenze ha fatto leva sull’esperienza avuta col suo ex marito, nonché Presidente di Sony Music, Tommy Mottola.

“Con Tommy non c’è mai stata una forte attrazione sessuale o fisica, ma nonostante questo gli ho dato tutto, dei figli e la mia fiducia”, afferma Mariah Carey.

La loro relazione è iniziata nel 2009 e dal loro matrimonio sono nati due gemelli. Ma con il passare del tempo il rapporto, scrive la popstar, era diventato diverso.

Tommy la spiava giorno e notte attraverso le telecamere di sicurezza della loro villa, e aveva ingaggiato un detective che la pedinava. Nel 2014, la cantante ormai stanca aveva deciso di lasciarlo, ma Tommy quando ha appreso la notizia ha avuto una reazione che ha sconvolto la cantante.

Il suo ex marito prese un coltello e lo fece scorrere sulla sua guancia. Mariah Carey, anche se è passato del tempo da allora rabbrividisce al ricordo di quella scena e scrive: “In quel momento rimasi completamente paralizzata, smisi di respirare. I miei bambini erano lì davanti a me e guardavano senza fiatare; anche loro erano impietriti. Tommy allontanò il coltello e andò via”.

