John Legend, la moglie Chrissy Teigen ha perso il bambino: “Un dolore immenso, mai provato prima”

Chrissy Teigen e suo marito John Legend hanno perso il loro bambino, il terzo figlio della coppia.

La modella, 34 anni, mercoledì sera ha condiviso la straziante notizia con un lungo post sui social network, dicendo che il loro piccolo, “Jack“, è morto in seguito a “tante complicazioni“.

Chrissy ha scritto nel suo post: “Siamo scioccati e stiamo provando un tipo di dolore indescrivibile e mai provato in precedenza. Non siamo mai stati in grado di fermare l’emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Semplicemente non era abbastanza“.

Il post devastante includeva cinque foto in bianco e nero scattate all’ospedale, che mostravano Chrissy che piangeva sul suo letto, abbracciata a John mentre cullavano il figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Shannen Doherty, il messaggio che allarma i fans

John Legend, la moglie Chrissy Teigen ha perso il bambino: “Un dolore mai provato prima”

Lunedì, Chrissy, che ha altri due bambini con John Legend, Luna di quattro anni e Miles di due, ha dichiarato di essere ricoverata in ospedale per una seria emorragia interna. La ragazza era a metà della sua gravidanza (20-24 settimane) e aveva già scelto il nome del piccolo: Jack.

Nel post aveva spiegato cosa si celasse dietro la scelta del nome: “Non decidiamo mai i nomi dei nostri bambini fino all’ultimo momento dopo la nascita, appena prima di lasciare l’ospedale. Ma noi, per qualche motivo, avevamo iniziato a chiamare questo piccoletto nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Jack ha lavorato così duramente per far parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà, per sempre“.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato energie positive, pensieri e preghiere. Sentiamo tutto il vostro amore e vi apprezziamo davvero. Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose incredibili che abbiamo potuto ottenere”. Un pensiero condiviso anche dal compagno John Legend su Twitter in un momento di estremo dolore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Quino, il disegnatore di Mafalda la contestataria