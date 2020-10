Incendio in una casa, muore una bambina di 12 anni a Ballymena, in Irlanda del Nord. Un’altra persona è rimasta pesantemente ferita ed è stata trasportata in ospedale

Una ragazzina di 12 anni è morta in un incendio a Ballymena, in Irlanda del Nord. L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio, poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dell’area di Staffa Drive di Ballykeel, cercando di placare le fiamme. Anche la polizia ha assistito alla scena insieme a ambulanze e servizi di soccorso e antincendio. Purtroppo però la bambina non è riuscita a salvarsi e quando il suo corpo è stato recuperato era ormai troppo tardi.

Un consigliere locale ha descritto l’incidente come una “tragedia indescrivibile e inimmaginabile“. Inoltre il Northern Ireland Ambulance Service (NIAS) ha confermato che un’altra persona è stata portata d’urgenza dalla casa in fiamme all’ospedale.

Il consigliere locale Matthew Armstrong ha espresso le sue “più sentite condoglianze” alla famiglia della vittima.

“Il mio pensiero più profondo va alla famiglia e a tutte le persone coinvolte“, ha detto a Belfast Live.

“Si tratta di un evento tragico indicibile e inimmaginabile e in un’area che purtroppo non è stata estranea a tragedie nell’ultimo breve periodo di tempo.

“A volte in tutta onestà non ci sono parole per esprimere o anche solo per immaginare cosa sta passando la famiglia in questo momento. Sono davvero devastato e affranto per tutti loro“.

L’incidente segna la seconda morte nella zona di Ballykeel nel giro di poche ore. Difatti poco prima era stato ritrovato il corpo di Donald Fraser Rennie, un 33enne ucciso in un appartamento a Crebilly Road. Due uomini di 29 e 33 anni sono stati arrestati in relazione al presunto omicidio.

