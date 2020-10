Proteste ad Hong Kong. Nella giornata di oggi, decine di persone sono state arrestate nel quartiere dello shopping. La polizia ha spiegato il motivo

Continua ad essere un periodo decisamente non semplice per Hong Kong, alle prese con numerose proteste da ormai diverso tempo. Dopo il momentaneo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, i manifestanti sono tornati tra le strade di tutto il Paese per chiedere l’indipendenza dalla Cina.

Nella giornata di oggi, decine di persone sono state perquisite e arrestate dalla polizia. Questo perché in occasione della Festa nazionale cinese – che celebra la fondazione della Repubblica popolare – centinaia di manifestanti si sono radunati nel quartiere dello shopping di Causeway Bay. “La manifestazione in atto infrange la legge. Se non vi disperdete, saremo obbligati ad usare la forza” si legge su uno striscione tenuto da uno dei poliziotti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa 2020, Trump vs Biden: i sondaggi premiano il dem dopo il dibattito

Hong Kong, continuano le proteste: i dettagli

Nell’ultimo anno, la situazione ad Hong Kong è persino peggiorata. Da diverso tempo, infatti, migliaia di manifestanti si radunano regolarmente nelle strade e nelle piazze del Paese, per chiedere l’indipendenza della regione dalla Repubblica popolare cinese. Anche oggi, in occasione della Festa nazionale della Cina, centinaia di persone hanno organizzato una manifestazione, che ha poi portato a diversi arresti. Pechino sta cercando di reprimere il sentimento anti-governativo che legga nella città.

Dallo scorso 30 giugno, è in vigore una legge sulla sicurezza nazionale che proibisce l’attività sovversiva, secessionistica e terroristica. Dopo aver emanato la legge, non si sono fatte attendere le risposte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. La Cina è stata accusata di aver violato le libertà della città.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Oxford anti Covid, l’Europa pronta per i primi test