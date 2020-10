Global Teacher Prize, un professore italiano tra i top 10 al mondo. Carlo Mazzone, docente di informatica a Benevento è stato scelto tra oltre 12.000 candidati di 140 Paesi diversi

Un grande risultato per gli insegnanti italiani. Per la prima volta infatti un rappresentante della nostra scuola entra tra i migliori 10 del Global Teacher Prize, un premio considerato il Nobel dell’insegnamento. Si tratta di Carlo Mazzone (omonimo dello storico allenatore di calcio) che esercita presso l’istituto tecnico ITI “G. B. B. Lucarelli” di Benevento. Come si legge sul sito del GTP: “Carlo è tornato all’insegnamento attraverso i corsi di formazione tecnica che svolgeva lavorando nel settore privato. E’ un insegnante di informatica e lavora in un’area ad alto tasso di disoccupazione. La sua principale innovazione è stata la creazione di materiali didattici basati su una vasta esperienza di ciò che funziona nella sua materia. Negli anni i suoi libri sono stati pubblicati a livello nazionale e vengono utilizzati anche per la formazione in alcune università“.

E’ stato selezionato per il Global Teacher Prize 2020, tra oltre 12.000 candidati provenienti da 140 Paesi diversi del mondo.

Il vincitore del premio sarà annunciato il prossimo 3 dicembre e per la prima volta la consegna avverrà attraverso una cerimonia virtuale a causa delle limitazioni dovute al Covid-19.

Fra i top 10 con Carlo Mazzone anche gli insegnanti Jamie Frost (Inghilterra), Mokhudu Cynthia Machaba (Sudafrica), Leah Juelke (Stati Uniti) e Yun Jeong-hyun (Corea del Sud). I restanti cinque finalisti saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il Global Teacher Prize è un premio da 1 milione di dollari, assegnato ogni anno a un insegnante eccezionale che ha dato un contributo particolare alla professione. La Varkey Foundation ha istituito il premio nel 2014, per riconoscere e celebrare l’impatto che gli insegnanti hanno in tutto il mondo, non solo sui loro studenti, ma sulle comunità che li circondano.

