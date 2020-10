Gdf, sequestrato il ristorante “Reginella”: bancarotta fraudolenta. In totale sono state denunciate sette persone

In molti conoscono lo storico ristorante di Napoli “Reginella” che si affaccia proprio sul Golfo da Via Posillipo. In queste ultime ore è finito sotto sequestro da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine della Terza Sezione della Procura della Repubblica coordinata da Vincenzo Piscitelli. L’accusa è di bancarotta fraudolenta e ha coinvolto sette persone che sono state denunciate. Sotto custodia sono finiti anche tutti i beni mobili e immobili della società che lo gestisce. Inoltre sono stati bloccati tutti i conti correnti ad essa collegati.

Dalle indagini sono emerse tutte le anomalie finanziarie nella gestione della “Reginella S.r.l. in liquidazione“, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli lo scorso gennaio.

Gli inquirenti hanno ricostruito l’operato illegale da parte dei proprietari, mettendo in luce una serie di società filtro. Quest’ultime erano intestate a prestanome ciclicamente sostituiti. Lo scopo era quello di massimizzare i profitti e non pagare tutte le tasse dovute allo Stato.

Il tutto è stato ricostruito dall’operato delle Fiamme Gialle, che attraverso il reperimento di diversi documenti hanno quantificato il debito totale nei confronti dell’Erario in circa 1,5 milioni di euro.

Il ristorante non era gestito direttamente dalla società madre ma veniva ogni volta affittato ad aziende conniventi. La finalità era di sottrarre alla massa fallimentare i beni aziendali e il locale di via Posillipo.

Il futuro del ristorante è ora in mano all’amministratore giudiziario che verrà nominato dal Tribunale di Napoli per assicurarne la continuità aziendale. L’obiettivo è quello di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti in attesa di poter vendere l’attività ad un nuovo proprietario. Questa volta con tutte le carte in regola.

