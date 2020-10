Fifa 21, prova gratuita disponibile da oggi: dove scaricarla

Da oggi giovedì 1 ottobre è possibile scaricare la prova gratuita di Fifa 21. Basterà essere abbonati al servizio Ea Play

Cresce l’attesa per Fifa 21, il nuovo titolo di simulazione calcistica targato Ea Sports. A sorpresa, quest’anno non uscirà la tradizionale demo di prova, gratuita e per tutti. Una decisione che inizialmente ha fatto discutere, ma che poi è stata presto spiegata dagli sviluppatori. I fan del videogioco dovranno aspettare tra il 6 e il 9 ottobre per avere tra le mani il titolo completo.

In realtà, già da oggi giovedì 1 ottobre alle 16:00 sarà possibile scaricare la versione di prova di Fifa 21. Si tratta del gioco completo, che però sarà a disposizione solamente per 10 ore e solo per gli abbonati di Ea Play. Non essendo una demo, ci saranno già tutte le squadre a disposizione, così come le varie modalità.

Fifa 21, versione di prova disponibile da oggi: cosa si potrà fare

Già da oggi giovedì 1 ottobre, a partire dalle ore 16:00, tutti gli abbonati al servizio Ea Play potranno scaricare la versione di prova di Fifa 21. Disponibile per 10 ore, permetterà ai giocatori di utilizzare tutte le squadre e in tutte le modalità. Una vera e propria versione definitiva, con i progressi che poi resteranno validi anche per il titolo completo – in uscita tra il 6 e il 9 settembre – sia su Xbox One che su PS4.

A darne la conferma Ea stessa, che ha pubblicato una nota per fornire tutti i chiarimenti del caso. “Tutti coloro che sfrutteranno le dieci ore di gioco messe a disposizione in questa versione di prova di Fifa 21, non perderanno i progressi” si legge nel comunicato: “Ma anzi potranno migrare tutti i dati sulla versione definitiva“.

