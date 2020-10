Elettra Lamborghini e quel segreto che oggi è svelato

Elettra Lamborghini ha il corpo disegnato da diversi tatuaggi, ma non tutti sanno quali sono i significati: scopriamolo insieme

Non è un segreto che la Lamborghini abbia diversi tatuaggi sul proprio corpo, ma nessuno o quasi sa quali sono i significati.

Il tattoo più in vita è quello delle macchie di leopardo che coprono la spalla sinistra ed il lato b. Esse non hanno un significato particolare, ma sono considerate il suo marchio di fabbrica.

Sul tricipite ne ha uno legato invece ai suoi cani, Theodore, Anthalya, Roy e Fatthy, di cui si è fatta disegnare le iniziali. Sull’avambraccio, invece, si è fatta tatuare il nome della sua cagnolina Jacqueline, morta dopo un parto, con tanto di zampetta a fianco.

Elettra Lamborghini, i tatuaggi più misteriosi

Uno dei tatuaggi più recenti della cantante ed ereditiere è quello sul piede destro, la scritta “Vieni via con me”. Probabilmente, anche se non è stato mai accertato, è dedicato al marito Afrojack. I due si sono sposati presso il Lago di Como sabato scorso, in una cerimonia con 100 invitati.

Nella parte interna del polso destro, invece, ha una scritta con caratteri giapponesi e realizzata con 7 ideogrammi. Su questo tattoo non si è mai espressa e probabilmente vuole che permanga il segreto sul suo significato.

All’esterno del braccio sinistro la Lamborghini ha altri due tatuaggio. Il primo è una scritta come “Dagioa” o “Dagoa” ed anche qui non si hanno notizie in merito al significato. Nel secondo caso, si tratta di una sorta di insulto che potrebbe rimandare ad una frase simile al “finalmente se ne vanno”. Il secondo è un piccolo fulmine e qui, con tutta probabilità, avrà voluto rispecchiare il suo essere.

