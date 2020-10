Diletta Leotta chiede aiuto ai fan, ma un dettaglio li lascia a bocca aperta come mostra la Storia pubblicata proprio in queste ore.

Diletta Leotta continua a conquistare tutti su Instagram e sui principali social network grazie al suo corpo mozzafiato e ad un fascino davvero inconfondibile. La conduttrice di DAZN, infatti, è spesso protagonista di scatti intriganti e Storie sempre parecchio particolari che mettono in evidenza la sua infinita bellezza. E che, soprattutto, riscuotono sempre un enorme successo. Proprio come quella pubblicata in queste ore, che sta letteralmente facendo impazzire il popolo maschile di Instagram.

Diletta Leotta, il dettaglio spiazza i fan

Nella Storia in questione, la bellissima catanese fa un appello ai suoi fan. “Ragazzi, continua la caccia all’uomo Power ma io ancora non l’ho trovato. Continuate a mandarmi le vostre candidature, taggate anche i vostri amici e mi raccomando, se indossate l’abbigliamento power è più facile che vi riconosca“, le parole di Diletta. I suoi fan, però, sono tutti concentrati sulla mise della conduttrice di Dazn, che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Una maglia nera molto attillata e degli shorts dello stesso colore, che mettono in risalto le sue gambe super e una forma fisica a dir poco invidiabile. Ecco la Storia pubblicata in queste ore da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

