Covid-19 Francia diventa un Paese sempre più sull’orlo di un nuovo lockdown. La situazione è particolarmente critica.

In Francia il Covid-19 è un problema sempre più importante e la situazione non sta di certo migliorando, anzi. La malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan ha attecchito con una potenza davvero importante nel Paese, e non sta facendo passi indietro, anzi. Settimane fa il governo aveva individuato delle zone che erano state rinominate come “zone rosse”, affermando che bisognava contenere la malattia in quelle zone. Erano 42, poi sono aumentati comprendendo anche città importanti come Marsiglia e Lilla. Oggi, però, la situazione è ancora più complicata e si è vicinissimi a prendere delle decisioni che sono senza dubbio davvero molto controverse e che potrebbero riportare la nazione ad una chiusura totale.

Covid-19 Francia registra 14mila casi in un giorno: è allerta

Nelle ultime settimane il presidente della Francia, Emmanuel Macron, più volte aveva affermato che era impossibile non considerare questa ipotesi. Ma anche che avrebbe fatto di tutto per evitare che si trasformasse in realtà. Ma tutto si sta muovendo in quella direzione, dato che i numeri ufficiali registrati dal Governo sono davvero molto negativi e fanno riflettere. Nell’ultima giornata, infatti, la Francia ha registrato ben 14mila nuovi casi. Un numero enorme, che di certo non può non spingere chi governa e chi prende decisioni a riflettere. Il Ministro della Salute Francese oggi ha parlato in conferenza stampa e ha ammesso senza mezzi termini che la situazione è critica. “Sono state superate nelle ultime ore tutte le soglie di allerta”, ha detto preoccupato. Le prossime ore saranno assolutamente importanti per comprendere se la Francia scivolerà ancora una volta in un lockdown, anche parziale o per un arco temporale relativamente breve, riporta ANSA.

