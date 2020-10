Covid-19, bollettino 1 ottobre: 2548 contagi e 24 morti

Covid-19, l’ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile. Numeri che continuano a salire e a creare allarmismo nel bel Paese.

Nel Bel Paese la curva epidemica continua a salire incessantemente. Al termine della stagione estiva, i numeri di positivi in Italia continua a salire. A creare allarmismi anche le riaperture delle scuole, dove tra i banchi si è assistito a una diffusione più veloce del virus.

I positivi aumentano in modo sostenuto. L’ultimo bollettino medico, emanato dalla protezione civile, infatti mette al corrente l’intera popolazione di un aumento notevole di positivi nell’arco di 24 ore.

Nella giornata di ieri si erano registrati 1851 casi di nuove positività, mentre oggi si registra un notevole incremento. Infatti, come si evince dall’ultimo bollettino del 1 ottobre, in Italia il numero di contagiati sale a 2548 positivi su 118.236 tamponi effettuato. Il numero di decessi registrati e di 24, mentre il numero di guariti è di 1140. Salgono a 11 il numero di persone in terapia intensiva.

Coronavirus, la situazione in Puglia spaventa

Il coronavirus continua a far registrare numeri importanti nel nostro Paese. Il Veneto registra il numero più elevato di positivi nelle ultime 24 ore, 445. A seguire la Campania con 394 casi e la Lombardia con 324.

In allerta anche la Puglia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 114 nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di 4152 tamponi.

I casi sono così distribuiti: Bari 74 casi, 5 nella provincia di Bat, 1 in provincia di Brindisi, 19 in quella di Foggia, 6 nel Leccese, 8 nel Tarantino.

Nella capitanata spaventa la situazione di Monte Sant’Angelo dove si sono registrati diversi focolai attivi tra cui l’ultimo dovuto a una festa di comunione tenutasi nel comune di San Giovanni Rotondo.

Sempre a Monte Sant’Angelo a causa delle numerose positività al coronavirus il sindaco Pierpaolo D’Arienzo ha emanato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

