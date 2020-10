Citterio truffato, il noto designer italiano è protagonista di una storia veramente pazzesca di cui è una triste vittima.

Antonio Citterio è un famosissimo designer italiano. L’uomo, che da anni è un punto fermo in ambito di design e di interni, aveva ovviamente attorno a sé un importante numero di collaboratori e di aiutanti. Parliamo infatti di un uomo che è più un’azienda che una persona, molto amato e incredibilmente rispettato nell’ambito della moda. Dal 2018, però, è protagonista di una storia molto bizzarra, che ancora oggi sorprende tutti. L’artista, infatti, ha scoperto due anni fa di essere al centro di un’enorme truffa ai suoi danni, messa in atto da due delle persone di cui ovviamente si fidava di più. La storia ebbe risvolti tragicomici e oggi si fa un passo avanti.

Citterio truffato, segretaria e banchiere rubano 4.5 milioni

A truffare l’artista sarebbero state due persone molto importanti per la gestione del suo patrimonio. Parliamo infatti della sue segretaria, Licia Enrica Azzurrina Scagliotti, e dell’agente della banca che gestiva i suoi conti, Simone Facchinetti. La donna era l’unica ad avere la possibilità di accedere ai conti dell’uomo e di gestirne il patrimonio, dato che spesso faceva dei movimenti economici per conto dell’artista. Dall’altra parte il banchiera era quello che gestiva le sue transazioni con la banca. La segretaria e il banchiera pare abbiano collaborato per circa 5 anni e abbiano sottratto mediante firme false bene 4.5 milioni di euro ad Antonio Citterio. Oggi le indagini sono riprese con nuova forza grazie anche all’intervento del Gip Valerio Natale e del pm Giovanni Tarzia. I due avrebbero investito cifre enormi in attività e business, dando vita ad un importante giro di affari che permetteva loro di avere uno stile di vita molto agiato.

