Il Milan è pronto a investire il tesoretto ricavato dalla cessione di Lucas Paqueta al Lione.

Il calciomercato sta per terminare e le aspettative su colpi last minute da parte delle big sono alte. Fra queste c’è il Milan che questa sera è impegnato nell’ultimo scontro preliminare di Europa League.

I rossoneri arrivano a Vila do Conde, in Portogallo, orfani di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. I due attaccanti che più di tutti della ripresa di campionato hanno mostrato di essere dei veri fuoriclasse.

Nella gara contro il Rio Ave, dove gli uomini di Pioli si giocano l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League, la starting lineup ha subito una rivisitazione a causa dei suddetti infortuni.

Per il tecnico emiliano la scelta su cui affidarsi in questa gara così importante è ricaduta sul giovane Daniel Maldini. Il ballottaggio con Lorenzo Colombo, altro talento cristallino prodotto della cantera rossonera, è stato vinto dall’attaccante figlio d’arte.

In caso di vittoria il Milan riceverà la somma di 15 milioni di euro, e questa potrebbe essere usata in chiave mercato insieme ai ricavi della cessione di Lucas Paqueta al Lione.

Calciomercato Milan, possibile colpo last minute dei rossoneri

Il Milan ha bisogno di un rinforzo per la difesa. Il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, è ancora fermo ai box. Leo Duarte è positivo al covid e Musacchio non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio. I soli Gabbia e Kjaer a disposizione di mister Pioli.

La società di via Aldo Rossi, dunque, ha bisogno di un difensore centrale e per questo ruolo è una poltrona per tre: Matija Nastasić, Takehiro Tomiyasu e Germán Pezzella.

Nastasić è il giocatore più alla portata dei rossoneri in quanto potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. A spaventare il Milan sono gli infortuni che hanno segnato la carriera del giocatore.

Tomiyasu e Pezzella, rispettivamente difensori di Bologna e Fiorentina, costano parecchio. Per entrambi la valutazione fatta dai rispettivi club si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan aspetta, e la mossa finale sarà figlia della possibile vittoria contro il Rio Ave che significherà il passaggio diretto alla fase a gironi di Europa League.

