Calciomercato Juventus, tre club di Premier su Demiral: la risposta

Calciomercato Juventus: pioggia di richieste dalla Premier League per il difensore Merih Demiral. La risposta bianconera ai club

Pioggia di richieste dalla Premier League per Merih Demiral. Il turco, secondo i colleghi di Calciomercato.it, su di lui ci sarebbero Tottenham, Everton e Manchester United. Negli scorsi giorni si era parlato anche di una precisa richiesta da parte della Fiorentina all’interno dell’affare Chiesa. La risposta bianconera è stata e sarà sempre “no”. L’ex Sassuolo è ritenuto un elemento incedibile sul quale si punta soprattutto per il futuro vista l’età di Chiellini e Bonucci. A partire, in difesa, dovrebbe essere Daniele Rugani che è richiesto da Newcastle e Valencia ma a spaventare è il prezzo, fissato a 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Paratici parla di Chiesa: cosa ha detto

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato di mercato a margine della presentazione del libro di Gianluca Di Marzio. Il bianconero si è espresso anche sulla possibilità di prendere Federico Chiesa: “La Juventus è sempre molto attenta a ciò che accade sul mercato, che sia per Chiesa o un altro calciatore. C’è da essere creativi in un momento, come questo, in cui è molto difficoltoso fare mercato”.

Le ultime voci di mercato parlano di un’offerta dei bianconeri di circa 40 milioni di euro più il cartellino di uno tra Rugani e De Sciglio, ma come già detto la viola vorrebbe Demiral. In alternativa si potrebbe ragionare sul prestito oneroso biennale a 20 milioni (10+10) più l’obbligo di riscatto a 40 milioni di euro. Molto, comunque, passerà dalla cessione di Douglas Costa che è ambito in Premier, Liga e Bundesliga. Il brasiliano viene valutato 45 milioni di euro.

