Calciomercato Juventus, il club di Serie A ha chiesto Demiral: le ultime

Calciomercato Juventus: il club di Serie A avrebbe chiesto Merih Demiral. La risposta bianconera è arrivata immediatamente. I dettagli

Voce insistente di questi ultimi giorni è quella legata al possibile passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Se stamane sembrava una trattativa quasi in chiusura, ora non è più così.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, non c’è alcun accordo tra le parti. I bianconeri infatti avrebbero proposto Rugani e De Sciglio per abbassare le pretese, ma avrebbero ricevuto da parte dei viola la richiesta del cartellino di Merih Demiral. A quel punto i negoziati si sono arenati in quanto il turco è ritenuto incedibile.

Calciomercato Juventus, c’è il Newcastle per Rugani

La Juventus è decisa a voler cedere Daniele Rugani, il quale non fa parte del progetto di Pirlo, ma le richieste bianconere risultano essere troppo elevate. Da Torino infatti si parla di 20 milioni di euro, mentre le pretendenti sono ferme ad una cifra inferiore. Nelle ultime ore, però, il Newcastle si sarebbe inserito prepotentemente e vorrebbe provare a convincere la Juve con un prestito oneroso e diritto di riscatto. Anche il Valencia è interessato a Daniele Rugani, ma il club è in crisi finanziaria e potrebbe non avere le giuste garanzie per procedere con tale acquisto. Qualora venisse ceduto, si punterebbe su un esterno sinistro di difesa. Il primo profilo in lista sarebbe Marcos Alonso vista la rottura con il Chelsea ed il prezzo di saldo a cui potrebbe essere venduto. Per la Juventus gli ultimi giorni di mercato saranno molto frenetici sia in entrata che in uscita. Al tecnico mancano ancora un attaccante, un terzino sinistro ed un centrocampista nel caso di addio di Khedira. Con il tedesco si tratta la risoluzione del contratto.

