Allerta meteo in Emilia Romagna, scuole chiuse in molti comuni

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, con bollino rosso in montagna e arancione in collina, che ha convinto molti comuni a chiudere le scuole.

Allerta meteo su una buona parte dell’Emilia Romagna nella giornata di domani. La Protezione Civile della Regione segnala infatti bollino rosso in montagna e arancione in collina. Diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione, anche perché sono previste raffiche di vento in grado di raggiungere una velocità pari a 100 chilometri orari. Diverse comuni hanno deciso di informare i cittadini attraverso i loro profili Facebook, invitando la cittadinanza a non uscire di casa, ma anche a togliere oggetti dai loro balconi che cadendo potrebbero colpire qualche passante.

Il maltempo in Italia nei prossimi giorni è previsto un pò ovunque. Dopo alcuni giorni di sole infatti sono ora attese precipitazione temporali in tutto il paese. E diverse previsione meteo, parlano chiaramente di un autunno che ha ormai preso il posto dell’estate e sta per entrare nel vivo. Le prime precipitazione colpiranno il Nord Italia e in particolar modo la zona del Levante Ligure. In seguito si sposteranno sul Centro Italia e su alcune regione del Sud.

