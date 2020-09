Whatsapp, altra novità: sarà possibile monitorare la memoria dell’app

Altra novità in arrivo per gli utenti di Whatsapp, si tratta di poter monitorare l’utilizzo della memoria da parte dell’applicazione

Le novità per Whatsapp non finiscono mai e, dopo gli sticker animati ed i codici QR per le aziende, in cantiere c’è anche una funzione che dovrebbe permettere agli utenti di monitorare attentamente l’utilizzo della memoria da parte dell’applicazione. Secondo quanto riportato dai colleghi esperti di WABetaInfo, nel menu impostazioni della beta Android dell’app di messaggistica sarebbe presente un nuovo pannello “utilizzo di memoria”.

New WhatsApp Business features! QR codes make it easier to start a chat with a business and catalog sharing lets you discover what they offer. pic.twitter.com/ruqSPsm01o — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 9, 2020

LEGGI ANCHE—> Playstation Plus, i giochi di ottobre: c’è anche Need for Speed

Whatsapp, controllare la memoria dell’app: quando uscirà la nuova funzione

Una volta cliccato sull’opzione, nella parte superiore verrà indicato quanto pesano i media ed altri file ricevuti nelle chat. Nella parte inferiore vi saranno i file più ingombranti oltre alle chat che occupano più memoria sullo smartphone. Così sarà più semplice eliminare in modo rapido eliminare rapidamente gli allegati più pesanti e liberare spazio sull’app.

Attualmente l’app è in fase di test da parte di sviluppatori ed iscritti al programma beta. La novità dovrebbe arrivare al pubblico solamente nelle prossime settimane. Intanto gli addetti lavorano anche a foto e video a tempo. Si tratta di media che possono essere inviati nelle chat e, una volta che uno o più utenti l’avranno visualizzato, scompariranno senza lasciar alcuna traccia. L’unica possibilità di salvare uno di questi file sarebbe quella di fare uno screen, ma gli sviluppatori potrebbero anche decidere di applicare un filtro di protezione per rendere impossibile l’acquisizione dello schermo.

LEGGI ANCHE—> Amazon One, nuovo metodo di pagamento rivoluzionario: di cosa si tratta