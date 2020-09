Terremoto nel Canale di Sicilia, sisma magnitudo 4.2: danni e feriti

Nuova scossa di terremoto nel Canale di Sicilia in piena notte. Il sisma ha raggiunto il magnitudo 4.2 della Scala Richter: ecco tutti i dettagli.

Una nuova scossa di Terremoto ha colpito in piena notte il Canale di Sicilia. Infatti stando ai dati dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), un sisma di magnitudo 4.2 della scala Richter si è abbattuto nel canale, vicino alle coste di Malta.

Il sisma è stato tanto potente da essere avvertito da tutti gli abitanti della costa meridionale maltese. Infatti, il terremoto ha svegliato tutti gli abitanti isolani, che nella notte hanno segnalato il sisma su Twitter con diversi post. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli sul terremoto che ha fatto tremare tutto il Canale di Sicilia.

Terremoto Canale di Sicilia, scossa magnitudo 4.2: i dettagli

Come sempre, a riportarte tutti i dettagli sul sisma che ha colpito in piena notte il Canale di Sicilia, ci ha pensato l‘Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV). Stando ai dati riportati dall’Istituto, il terremoto sarebbe avvenuto intorno alle ore 03:01 (italiane). Stando sempre ai dati dell’INGV, il sisma ha avuto un magnitudo 4.2 della Scala Richter, con coordinate: 35.66 latitudine, 14.36 longitudine ad una profondità di 6 km.

Secondo le prime indiscrezioni, nonostante la potenza della scossa sismica, non ci sarebbero stati feriti o danni agli edifici. Infatti il sisma si è verificato in pieno mar Mediterraneo, e nonostante sia stato avvertito dagli abitanti della costa sud maltese, non ci sono stati danni agli edifici nè feriti.

Ciò che preoccupa maggiormente, ad oggi, è il continuo movimento della placca che comprende il sud Italia. Infatti in questo 2020 abbbiamo visto numerose scosse di terremoto tra Calabria e Sicilia. Nell’ultimo anno, le due regioni meridionali hanno registrato un numero di terremoti molto simili a quelli del Centro Italia, da sempre una delle zone sismiche più attive in Europa.

