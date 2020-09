Smog, la Legambiente ha fornito una sorta di pagella sulla qualità dell’aria di 97 città italiane negli ultimi 5 anni. Torino, Roma e Milano le peggiori

Uno dei temi ricorrenti è quello riguardante l’inquinamento atmosferico. Le grandi città continuano a vivere una situazione parecchio delicata, soprattutto a causa dello smog e delle concentrazioni di polveri sottili medie. La Legambiente ha fornito una sorta di pagella sulla qualità dell’aria di 97 città italiane nel quinquennio 2014-2018.

Di queste, solamente 15 sono state “promosse”. Sassari ha ottenuto un bel 9, piazzandosi come prima della classe. Preoccupano i dati relativi alle città bocciate: ben l’85% delle città prese in considerazione hanno dati preoccupanti. Le città che hanno incassato il voto peggiore sono Torino, Roma, Milano, Como e Palermo. Dal 2014 al 2018 – riporta Il Messaggero – non hanno rispettato nemmeno uno dei parametri limite di tutela della salute previsto dall’Oms.

Smog, la pagella di Legambiente: tutti i dati

Su 97 città, solamente 15 sono state promosse. Il dato arriva direttamente dalla pagella di Legambiente relativa allo smog delle città italiane, tenendo conto del quinquennio 2014-2018. Le città con dati sufficienti sono: Sassari, Macerata, Enna, Campobasso, Catanzaro, Grosseto, Nuoro, Verbania e Viterbo, L’Aquila, Aosta, Belluno, Bolzano, Gorizia e Trapani. La prima della classe – Sassari – ha fatto registrare dati in linea con i limiti previsti dall’Oms, sia per le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5) che per il biossido di azoto.

La Legambiente ha lanciato quest’oggi i dati relativi all’inquinamento atmosferico nelle città italiane, alla vigilia delle nuove misure e limitazioni antismog previste dall’Accordo di bacino padano. A causa dell’aria non pulita, infatti, ogni anno in Italia vengono registrati 60mila decessi e ingenti costi sanitari. Si tratta di un triste primato europeo, diviso solo con la Germania.

