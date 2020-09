Shannen Doherty, il messaggio che allarma i fans

Shannen Doherty combatte da cinque anni contro un tumore al seno. La sua ultima intervista fa scattare l’allarme nei fans

Per molti è stata e sarà sempre Brenda, l’iconico personaggio che l’ha lanciata ai tempi di Beverly Hills 90210. Ma da cinque anni per tutti Shannen Doherty suo malgrado è diventata anche un simbolo della lotta contro il tumore. Una battaglia che l’attrice americana ha combattuto con forza anche se ora le sue ultime parole fanno temere il peggio.

Shannen infatti è stata intervistata dalla rivista ‘Elle’ e ha confessato che non sta andando come lei vorrebbe. Anzi, il progredire della malattia negli ultimi tempi le ha fatto prebdere una decisione: “Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta”. Poi però ci ha anche ripensato, perché le pare una scelta irrevocabile e quindi preferisce aspettare.

Check out @elleusa photo by @kurtiswarienko

Nessuno al momento le sa dire quanto possa ancora durare la sua vita, la Doherty comunque è pronta a tutto. Alla rivista infatti ha raccontato che è tempo di scrivere delle lettere di addio alle persone che le stanno a cuore. Ci sono cose che deve raccontare alla mamma, deve fare capire al marito quanto importante sia nella sua vita.

Shannen Doherty non molla anche se il tumore sconfitto nel 2017 è tornato a farle male

La lotta di Shannen Doherty è cominciata nel 2015 quando dopo accertamenti specifici le è stato diagnosticato un cancro al seno. Per due anni siu è curata e sembrava che la malattia fodsse andata in remissione totale. Nel febbraio di quest’anno però la malattia è tornata ad affacciarsi nella sua vita e ora il tumore è al quarto stadio anche se lei sua continuando la terapia e le cure.

Intanto però ha anche imparato ad apprezzare le piccole cose, tutti i particolari che nella vita di ogni giorno non risuciamo a valutare attentamente. “Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi – ha raccontato – e dobbiamo solo continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà, spiega.

Lei quest’anno ha dovuto lottare anche contro un altro problema non da poco. La sua villa a Malibù è andata distrutta in un uno dei tanti incendi che hanno devastato la California e ora vive a Venice Beach. Ma non ha perso la speranza: “Non voglio arrendermi, sto lavorando a tanti progetti, un nuovo show televisivo e qualcosa che aiuti le persone meno fortunate di me che sono nella mia condizione”. La cura c’è, potrebbe non essere quiella definitiva e potrebbe durare anche tutta la vita. Ma la grinta è quella di quando aveva 20 anni sul set.