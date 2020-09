Reggio Calabria, incidente sulla SS106: due feriti gravi

Intorno alle 21 sulla SS106 tra Ravagnese e Saracinello, a Reggio Calabria, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto il ferimento di due persone

Intorno alle ore 21 di questa sera a Reggio Calabria, precisamente sulla SS106 all’altezza di Ravagnese-Saracinello al chilometro 1+700, si è verificato un grave incidente. Ad essere coinvolti quattro veicoli. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Stradale di Reggio Calabria ed i pompieri dei Vigili del Fuoco che si sono impegnati nell’estratte la persone dalle lamiere. In seguito è intervenuto anche il 118 con i soccorritori che hanno dovuto trasportare due persone gravemente ferite, ma non in pericolo di vita, presso gli Ospedali Riuniti.

LEGGI ANCHE—> Bomba di mortaio inesplosa, zona isolata nel cuore di Roma

Reggio Calabria, chiusa la superstrada in entrambi i sensi di marcia

Il traffico sulla superstrada è bloccato da un’ora circa in ambo i sensi di marcia. Sono diverse centinaia gli automobilisti obbligati a dover compiere percorsi alternativi. Le code sono deviate in direzione sud allo svincolo di Ravagnese-Saracinello. In direzione nord è bloccato all’altezza del McDrive. In corso anche la pulizia della carreggiata ricoperta di detriti.

Purtroppo gli incidenti sulle strade italiane sono una triste costante che non vede una battuta d’arresto. Ad oggi sono in media 9 le vittime giornaliere a seguito di scontri. Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con danni a persone, un leggero calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime e 241.384 feriti (-0,6%).

LEGGI ANCHE—> Como, abusava delle figlie minorenni: padre condannato a 8 anni e mezzo