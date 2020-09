Playstation Plus, i giochi di ottobre sono appena stati annunciati e le persone online non stanno facendo altro che discuterne.

Playstation Plus diventa una delle ricerche più diffuse verso la fine di ogni mese, dato che tutti vogliono sapere esattamente quali saranno i prossimi giochi regalati a chi ha l’abbonamento. Le speculazioni ormai si sprecano e, come accede spesso, alla fine non ci hanno beccato. I giochi annunciati, infatti, sono due titoli molto particolari, che certamente potrebbero regalare tantissime ore di divertimento a tutti quelli che decideranno di acquistarli. Un acquisto che, ricordiamo, è assolutamente gratuito se si è un cliente Playstation Plus, dato che sono dei titoli che vengono compresi nell’abbonamento e regalati all’utente. I giochi acquisiti tramite questo sistema resteranno per sempre nella nostra libreria e li avremo per tutto il tempo che avremo la console con noi. Ma adesso passiamo ad esaminare esattamente i titoli che verranno regalati a breve.

Playstation Plus, i giochi di ottobre: c’è anche Need for Speed

Tra pochissimi giorni appariranno sul Ps Store due nuovi giochi assolutamente gratis per chi ha un abbonamento Playstation Plus. Con questo abbonamento, per la cifra di circa 60 euro all’anno, ogni mese due giochi vengono regalati all’utenza. Ecco i due giochi del mese di ottobre 2020.

Need for Speed Payback. Uno dei titoli di punta del franchise storico per quanto concerne la simulazione dei videogame di corsa. Per questo l’annuncio che l’ultimo capitolo sia gratis ha fatto molti fan felici.

Vampyr. Un action RPG firmato Dontnod Entertainment che mette il giocatore nei panni di un vampiro in una Londra vittoriana. Un videogame in cui le scelte morali da fare saranno tante e avranno un peso specifico importante sul mondo di gioco.

