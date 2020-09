Parma, primo caso di influenza in anticipo: colpito un bambino

Parma, primo caso di influenza in anticipo: bimbo positivo al ceppo di tipo A. Di solito l’arrivo del mal di stagione non si verificava prima della fine di ottobre

Anche quest’anno è arrivata l’influenza. In anticipo rispetto agli anni scorsi è stato riscontrato il primo caso di positività al ceppo di tipo A nel nostro Paese. A risultare positivo è stato un bambino di soli 9 mesi di Parma. Questo segna il via ufficiale alla stagioen influenzale, che solitamente partiva da metà ottobre. A riscontrare l’infezione è stata l’equipe della direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’ateneo parmense Adriana Calderaro.

Si tratta di un virus H3N2, comunemente definito come virus influenzale, che ogni anno mette a letto milioni di persone. La stessa dottoressa Calderaro ha però ribadito che “l’arrivo è avvenuto leggermente in anticipo rispetto agli scorsi anni”.

Parma, primo caso di influenza in anticipo: positivo un bimbo di soli 9 mesi

Quest’anno però, come tutti sappiamo, l’arrivo dell’influenza assume connotati assai diversi rispetto al passato. La lotta al Covid-19 è ancora lontana dal terminare e l’arrivo dell’inverno potrebbe riportare in alto i numeri del contagio e soprattutto i sintomi manifestati dai malati. Il Ministero della Salute guidato da Roberto Speranza ha fatto sapere che tutti gli anziani dovranno obbligatoriamente vaccinarsi contro l’influenza per evitare di confondere il malanno con quello del SarsCov2. E’ inoltre consigliato sottoporsi alla cura preventiva anche per tutti gli altri cittadini, soprattutto per evitare di rendere ancora più pesante l’impatto sul sistema sanitario nazionale. Di certo resta da capire come si riuscirà a superare una stagione fredda che anche dal punto di vista climatico sembra essere partita troppo presto.

