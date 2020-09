Meteo, da giovedì torna il maltempo: il ciclone si rinforza

Secondo le previsioni meteo, dopo la breve rimonta anticiclonica, da giovedì il maltempo tornerà sull’Italia. Il ciclone si rinforza portando nuove piogge.

Una timida rimonta dell’anticiclone ha favorito il ritorno dell’alta pressione sulla penisola, che ha messo fine all’ondata di piogge sul paese italiano. Ma secondo le previsioni meteo questa rimonta si spegnerà sul nascere, con il maltempo nuovamente in arrivo sulla nostra penisola. Infatti negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una tregua apparente, con il maltempo che adesso è pronto a tornare all’arrembaggio.

In nuovo ciclone, che rinnoverà le condizioni di maltempo, avrà una provenienza atlantica e porterà piogge e temporali su gran parte della penisola. Infatti, dalle prime ore di giovedì, il maltempo inizierà a coprire le zone alpine e molte regioni a Nordovest. Qualche goccia di pioggia, infatti, colpirà la Liguria ed il Piemonte. Dopo queste prime piogge, le nuvole si faranno sempre più intense su tutto il Nord Italia, portando piogge sull’intero settore.

Durante la giornata di giovedì, le nuvole aumenteranno anche sui cieli del Centro-Sud, ma qui i fenomeni tarderanno ad arrivare. Questo mercoledì, invece, sarà una giornata di transizione. Andiamo quindi a vedere copsa accadrà durante questo mercoledì, sui tre settori principali della penisola.

Meteo, torna il maltempo: prime piogge in questo mercoledì

Dopo due giornate di sole e di rinnovato bel tempo, l’Italia si avvia verso un ritorno alle piogge ed al maltempo. Questo mercoledì, però, le piogge tarderanno ad arrivare sulla penisola, con l’anticiclone che prova a resistere all’arrivo del ciclone di provenienza atlantica. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo il primo comparto di nubi compatte sulla Liguria. Infatti proprio qui, in serata, arriveranno le prime piogge della nuova scossa ciclonica. Altrove invece ci saranno cieli maggiormente velati, su tutto il settore settentrionale. Le temperature registreranno un lieve aumento, con massime che andranno dai 20 ai 23 gradi.

Mentre invece, sulle regioni del Centro Italia avremo una giornata in cui le fasi soleggiate si alterneranno a sterili velature in transito. Le prime piogge, secondo le previsioni meteo, raggiungeranno l’alta Toscana, per poi diffondersi nelle zone circostante a partire dai prossimi giorni. Le temperature registreranno anche qui un lievissimo aumento, con valori massimi che andranno dai 21 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata asciutta e stabile su quasi tutto il settore. Infatti qualche pioggia cadrà solamente in Calabria, precisamente nel crotonese. Sulle regioni meridionali, dovremo aspettare almeno fino a venerdì per il ritorno delle precipitazioni causate dal ciclone. Anche qui avremo un lieve aumento delle temperature, con massime che andranno dai 24 ai 28 gradi.

