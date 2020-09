Lampedusa, scontro tra peschereccio e Guardia di Finanza: le ultime

La Procura di Agrigento ha deciso aprire un’inchiesta per comprendere meglio lo scontro a fuoco tra un peschereccio e una motovedetta della Guardia di Finanza.

La procura di Agrigento, nella persone del procuratore Aggiunto Salvatore Vella, ha aperto ufficialmente un’inchiesta per indagare su quanto successo a Lampedusa. È accaduto infatti che una motovedetta della Guardia di Finanza abbia deciso di aprire il fuoco contro un peschereccio che non si era fermato all’alt imposto dalle forze dell’ordine. Le accuse adesso per l’imbarcazione, il cui nome è “Mohanel Anmed”, sono di resistenza contro nave da guerra e rifiuto di obbedire agli ordini impartiti in acque italiane. Il comandante del mezzo è stato arrestato e il peschereccio è stato sequestrato.

Lampedusa, il peschereccio avrebbe tentato di speronare motovedetta Guardia di Finanza

L’operazione di abbordaggio ha rischiato ben presto di trasformarsi in tragedia. I finanzieri hanno infatti riferito di essere stati costretti a sparare diversi colpi di arma da fuoco. Sembra inoltre che il peschereccio abbia inizialmente tentato di speronare l’imbarcazione delle forze dell’ordine per poi decidere di darsi alla fuga. Dopo essere riusciti nell’intento di farli arrendere, i militari sono riusciti a salire sul mezzo e hanno arrestato il capitano trasferendolo al porto di Lampedusa. La Guardia di Finanza ha però smentito un’indiscrezione che era iniziata a circolare e che riguardava il presunto ritrovamento di quantitativi di droga all’interno del peschereccio.

Intanto, gli hotspot di Lampedusa continuano a trovarsi in una situazione critica, con un numero di ospiti che va ben oltre la capienza consentita. Dieci giorni fa inoltre la situazione ha rischiato di degenerare. Si sono infatti verificati venti sbarchi in meno di 12 ore, con la Guardia di Finanza che ha dovuto svolgere diverse operazioni di salvataggio in mare.

