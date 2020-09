Elettra Lamborghini, un tuffo nel passato: “Qui avevo 16 anni” – FOTO

L’ereditiera Elettra Lamborghini nel corso degli ultimi ha saputo farsi conoscere anche come cantante, ma non tutti sanno com’era quando aveva 16 anni. Lei stessa ha pubblicato uno scatto della sua adolescenza

Oggi tutti conoscono Elettra Lamborghini, più che come ricca ereditiera, come cantante e personaggio dello spettacolo. Dai più, oltre che per la sensualità, si è fatta apprezzare per essere molto simpatica. Non tutti però sanno com’era quando aveva 16/17 anni, ma ci ha pensato lei a pubblicare uno scatto della sua adolescenza (foto in basso). Si può notare benissimo come già al tempo era un tipo alquanto vivace. “Penso che per tutto ci sia un’età, certe cose non le farei più. Prima ero più carica, andavo sempre in discoteca. Ora se mi offrissero un certo genere di reality show, ci penserei dieci volte. Sono più casa e chiesa di prima”, ha dichiarato tempo fa.

Elettra Lamborghini è fresca sposa di Afrojack. I due hanno convolato a notte lo scorso sabato 26 settembre a Villa Balbiano sul lago di Como. Cento sono stati gli invitati presenti in una location da sogno, dove si è potuto godere di cibo gourmet ed un paesaggio da favola.

Come ci si poteva aspettare, la Lamborghini ha rubato la scena cambiando tre vestiti nel corso della cerimonia. Il primo, realizzato da Galia Lahav, ha lasciato tutti a bocca aperta per la capacità di mettere in risalto tutte le curve della bella ereditiera. Il secondo, di Zuhair Murad, dalla maniche a pipistrello ha valorizzato i tatuaggi della donna. L’ultimo, realizzato da Dimitrius Dalia ed utilizzato in occasione del taglio della torta, vantava uno scollo ed uno spacco esagerati. Insomma, Elettra non ha perso tempo nemmeno al matrimonio per confermarsi “fuori dalle righe”.

