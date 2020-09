Coronavirus, positivi due senatori del M5S: test per tutto il gruppo di Palazzo Madama. Si teme un piccolo focolaio

Brutte notizie in arrivo da Palazzo Madama dove due senatori del Movimento 5 Stelle (di cui non sono state rese note le generalità) sono risultati positivi al coronavirus. Come previsto dal protocollo del Senato, ora tutti i componenti del gruppo pentastellato si sono sottoposti di routine al tampone faringeo prima di intraprendere l’attività in aula. Bisognerà ricostruire ora i contatti avuti dai due senatori per cercare di evitare l’insorgere di piccoli focolai all’interno del Parlamento.

Tra l’altro proprio oggi, a partire dalle ore 10.30 era prevista una seduta della commissione Bilancio al Senato, per esaminare a fondo il Dl agosto proposto dal Governo. Il presidente della commissione Daniele Pesco, esponente del Movimento 5 Stelle, ha deciso di rinviarla definitivamente dopo oltre un’ora di ritardi per l’avvio.

Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica.it, uno dei due senatori risultati positivi al test per il Covid, ha partecipato all’assemblea congiunta dei vari gruppi parlamentari lo scorso giovedì 24 settembre. Per quanto riguarda il secondo, invece, non ci sarebbero stati contatti visto che ha partecipato solo in videoconferenza. Non tutti i componenti del Parlamento sarebbero comunque a rischio contagio visto che in quell’occasione senatori e deputati non si riunirono tutti nella stessa sala. I membri di Palazzo Madama erano in una sala della Biblioteca del Senato in Piazza della Minerva, mentre i componenti della Camera erano a Montecitorio. Si attende ora di conoscere l’identità dei soggetti coinvolti e le loro condizioni.

