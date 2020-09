Stando all’aggiornamento dei dati relativi all’emergenza Coronavirus, in Italia la letalità si è ridotta rispetto ai mesi passati. Sono però in crescita i contagi, soprattutto in alcune regioni

L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane – coordinato da Walter Ricciardi – ha fornito un aggiornamento al 24 settembre dei dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Stando al report, in tutto il territorio la letalità del virus si è ridotta di parecchio. Rispetto al 14,5% dei contagiati della prima ondata, si è passati ora all’11,5%.

Preoccupa però l’andamento dei contagi, in forte crescita soprattutto in alcune regioni definite “osservate speciali”: Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia. Dal 16 giugno al 24 settembre, questi territori hanno registrato andamenti molto preoccupanti, più elevati rispetto al resto d’Italia. In Sardegna, è stato registrato un +154,2% di casi, mentre in Campania +140,7%.

Coronavirus, letalità in calo: in Lombardia il dato più elevato

In media, la letalità del Coronavirus in Italia si è abbassata di molto rispetto alla prima ondata. In totale, si è passati dal 14,5% dei contagiati all’11,5%. Analizzando i numeri delle singole regioni, è la Lombardia il territorio nel quale persiste la letalità più elevata: 16,11 decessi ogni 100 contagiati. Anche in Piemonte, i dati rimangono comunque abbastanza alti: 12% dei contagiati. In merito ai contagi, invece, le due regioni maggiormente colpite durante la prima ondata presentano ora dati più confortanti.

Se dal 24 febbraio al 23 aprile il numero medio dei contagi giornalieri era di 1169 in Lombardia e 386 in Piemonte, dal 27 luglio al 24 settembre si è passati rispettivamente a 159 e 51 contagi. Nel corso dei prossimi mesi, l’Osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni italiane fornirà un ulteriore report, per analizzare l’andamento del Covid di queste settimane.

