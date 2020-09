Due scuole nel foggiano resteranno chiuse da oggi fino al prossimo 3 ottobre a causa della positività al Covid-19 da parte di cinque alunni

Da oggi e fino al 3 ottobre prossimo resteranno chiuse due scuole nel foggiano a causa della positività al Covid-19 da parte di cinque alunni frequentanti la scuola per l’infanzia, elementari e medie. Si tratta dell’istituto comprensivo Pascoli-Forgione e la scuola Melchionda di San Giovanni Rotondo. La comunicazione è arrivata da parte del sindaco della città, Michele Crisetti, che sottolinea come nei prossimi giorni verrà effettuata la sanificazione.

Nel frattempo l’Asl sta ricostruendo la catena dei contatti e per ora sono stati messi in isolamento fiduciario circa 70 alunni e 20 insegnanti frequentanti le cinque classi dove sono stati verificati i contagiati. “Si tratta di contagi esterni alla scuola – precisa il sindaco Crisetti. Gli alunni sono stati in contatto con persone positive nell’ambito familiare e non solo”.

Coronavirus, chiuse già 116 scuole: in 700 almeno un caso positivo

Un giovane studente universitario insieme ad un ricercatore, precisamente Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino, hanno deciso di raccogliere dati in merito all’andamento nelle scuole dei diversi gradi. Sono già 116 le scuole che sono state chiuse e quasi 700 quelle in cui si è registrato almeno un caso di coronavirus in questo inizio anno. In Piemonte, Toscana, Campania e nel Lazio in numeri più alti registrati fino ad ora. La situazione, comunque, pare sia sotto controllo e gli esperti tempo addietro avevano previsto un risvolto simile per una questione logica.

