Coronavirus Berlusconi, Galliani afferma: “Tampone negativo”

Sta per uscire dall’incubo Coronavirus il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Stando al fido Adriano Galliani, l’ultimo tampone è risultato negativo.

La pandemia da Coronavirus non ha fatto sconti a nessuno, colpendo anche Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio e presidente del Milan, al termine di quest’estate era risultato positivo al Covid-19, dopo aver frequentato Flavio Briatore in Sardegna. Dopo un lungo ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano, Berlusconi ha iniziato a riprendersi, combattendo con efficacia il virus.

Sotto le cure del primario Alberto Zangrillo, il Cavaliere ha pian piano sconfitto il virus. La conferma è arrivata con l’ultimo tampone, risultato appunto negativo. A riportare la negatività del tampone, ci ha pensato il fido Adriano Galliani, AD del Monza Calcio e spalla destra del Cavaliere durante i gloriosi anni al Milan.

Coronavirus Berlusconi, il tampone è negativo: l’annuncio durante la partita del Monza

Ad annunciare il tampone negativo di Silvio Berlusconi, ci ha pensato Adriano Galliani. L’Amministratore Delegato del Monza Calcio, prima del match vinto per 3-0 dai brianzoli contro la Triestina, ha annunciato il primo tampone negativo del presidente. Lo stesso Galliani ha poi ribadito che nei prossimi giorni ci sarà il secondo tampone, per garantire che il Cavaliere sia riuscito finalmente a vincere la battaglia contro il Covid-19.

Una vera e propria sfida quella di Berlusconi, che nella giornata di ieri ha festeggiato il suo 84esimo compleanno. La festa però non c’è stata infatti il Cavaliere, causa positività, non ha potuto festeggiare con i suoi cari, rimandando i festeggiamenti a quando sarà guarito dal Covid-19. Adesso il leader di Forza Italia aspetta il secondo tampone. Infatti solamente in caso di negatività del secondo tampone potrà dire di essere guarito dal Coronavirus.

