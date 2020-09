Nella provincia di Como un padre è stato condannato a 8 anni e mezzo di reclusione dopo aver abusato delle sue due figlie minorenni.

È successo ad Albate, un paesino in provincia di Como in Lombardia. Qui quattro anni fa due ragazze minorenni sono state vittime di abusi sessuali da parte del padre. A scoprire e a denunciare gli episodi è stata una suora. Le due minorenni ogni volta che il padre abusava di loro correvano dalla donna religiosa per raccontarle tutto.

La suora non è riuscita a mantenere il segreto ed è corsa dai carabinieri per effettuare una segnalazione. Le due allora minorenni, vittime di abusi sessuali del padre, erano affette da disabilità cognitive.

A distanza di quattro anni dalla prima denuncia, che come riporta La Provincia di Como partì dalla suora, è arrivato il giorno della sentenza per l’uomo.

Nei giorni scorsi, davanti al Tribunale di Como, l’uomo che ha abusato delle figlie affette da disabilità cognitive è stato condannato a otto anni e mezzo di reclusione.

Como, abusava delle figlie minorenni: padre condannato a 8 anni e mezzo

Dopo quattro anni è stato condannato l’uomo che abusava delle due figlie minorenni e affette da disabilità cognitive. Dopo la segnalazione effettuata da una suora, alla quale le bambine avevano raccontato tutto, il giudice ha dato il via alle indagini preliminari convocando in tribunale le due minorenni.

Le ragazze davanti al giudice, in tribunale, avevano confermato ciò che aveva detto la suora ed hanno confessato di essere state vittime di violenza sessuale.

Non solo il padre, anche la loro matrigna è salita sul banco degli imputati con l’accusa di maltrattamenti domestici. La donna dopo alcune indagini è stata assolta.

Il processo si è concluso lo scorso 29 settembre, quando il giudice ha accolto la richiesta del pm e condannato a 8 anni e mezzo il padre.

