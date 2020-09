Calciomercato Inter, cessione in stand-by: il giocatore potrebbe rimanere

Calciomercato Inter, si pensa anche al mercato in uscita. Tra i nomi sulla lista dei partenti, c’è anche Matias Vecino. La sua partenza è però in stand-by

L’Inter ha un obiettivo chiaro quest’anno: dare fastidio alla Juventus nella corsa al titolo. La squadra di Antonio Conte – che lo scorso hanno ha concluso ad un punto dai bianconeri – si è rinforzata parecchio in questa sessione di calciomercato. Marotta ha ascoltato il suo allenatore e gli ha regalato giocatori già pronti e d’esperienza, così da poter puntare al massimo traguardo.

Ora, però, c’è anche la questione cessioni che sta tenendo banco. Sono infatti diversi i giocatori pronti a lasciare l’Inter, sia perché considerati esuberi ma anche (e soprattutto) per far cassa. Tra questi, Nainggolan sembra essere sempre più vicino al ritorno al Cagliari, questa volta a titolo definitivo. Matias Vecino è un altro nome che veniva già dato per partente, ma al momento la sua vendita è in stand-by.

Calciomercato Inter, Vecino in stand-by: cosa può succedere

L’Inter aveva in mente di vendere Matias Vecino già in questa sessione di calciomercato, ma qualcosa sembra essere cambiato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, la sua situazione è al momento in stand-by. Su di lui era forte l’interesse del Napoli e, soprattutto, del tecnico Gennaro Gattuso. Il tecnico degli Azzurri aveva individuato nell’uruguaiano il rinforzo giusto per il centrocampo, ma la distanza tra la domanda e l’offerta è ancora molto ampia.

Il club di De Laurentiis offre infatti un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro, mentre l’Inter ne chiede almeno 18. A complicare la trattativa, le condizioni fisiche del centrocampista ex Fiorentina. Fermo ai box, ne avrà almeno fino a novembre per recuperare dall’intervento al ginocchio destro. La partenza di Vecino, per il momento, potrebbe quindi slittare a gennaio.

