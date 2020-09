Questa mattina, Parigi è andata nel panico per un boato. Inizialmente si pensava ad un’esplosione, ma in realtà si è trattato di un aereo che ha superato il muro del suono

Attimi di paura quelli vissuti questa mattina dai cittadini di Parigi. Pochi minuti dopo le ore 12, infatti, è stato avvertito un boato fortissimo, che ha fatto immediatamente pensare al peggio. Il rumore richiamava ad un’esplosione, ma alla fine è arrivato il chiarimento da parte della Prefettura di polizia tramite un tweet.

Nessuna bomba, si è trattato di un caccia che ha superato il muro del suono. Tantissime persone, negli attimi immediatamente successivi all’episodio, si sono bloccate in strada per cercare di capire cosa stesse succedendo, iniziando a chiamare la polizia e ad intasare i centralini. Anche alcuni giocatori di tennis, in campo per il Roland Garros, si sono fermati per capire cosa stesse succedendo.

Parigi, possibile nuovo lockdown: capitale francese in massima allerta

Preoccupa l’emergenza Covid-19 in Francia. Nelle città di Parigi, Lione e Lille, infatti, è stata superata quota 250 casi per 100mila abitanti. A riportarlo e BFM-TV che, inoltre, ha aggiunto che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è molto alto. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien, un secondo lockdown nell’Ile-de-France è ora più di una possibilità.

Per quanto riguarda i nuovi focolai, quasi un terzo di questi arrivano dalle scuole e dalle università. Il ministro dell’Istruzione Superiore Frédérique Vidal, però, ha tenuto a specificare come non ci sarà una nuova chiusura generalizzata. “Si tratta di una situazione difficile, ma che cambia a seconda dei territori” le sue parole: “Perciò, una chiusura generalizzata degli istituti è al momento è fuori discussione“.

