Bielorussia, Inghilterra e Canada annunciano sanzioni contro Lukashenko

L’Inghilterra e il Canada hanno annunciato delle sanzioni in Bielorussia contro il governo di Lukashenko.

L’Inghilterra e il Canada hanno deciso di applicare delle sanzioni al governo bielorusso guidato da Lukashenko e a diversi funzionari politici della nazione. Una decisione che i due paesi hanno giustificato citando le violazioni dei diritti civili che stanno avvenendo in Bielorussia da parte delle forze dell’ordine. Si tratta delle prime sanzioni imposte da un paese occidentale. Sembra che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso per entrambe le nazioni, sia stata il consistente aumento del numero degli arresti da quando sono iniziate le proteste contro Lukashenko. L’accusa dunque è quella di star abusando del suo potere per reprimere il dissenso all’interno della Bielorussia.

Bielorussia, le dichiarazioni del Ministro degli Esteri inglese

Oltre a questo, vi è anche l’accusa di aver truccato il risultato elettorale delle elezioni che si sono tenute ad Agosto e che sono state invalidate ufficialmente dall’Unione Europea alcune settimane fa. Dominic Raab, Ministro degli Esteri inglese, ha dichiarato che le sanzioni arrivano come un preciso attacco a Lukashenko, colpevole a suo parere di non aver tutelato i diritti umani dei suoi cittadini. Interrogato dai giornalisti sulla questione nel corso di una sua visita a Seul, Raab ha affermato che “prima di tutto ci deve essere un prezzo, ci deve essere un prezzo per il tipo di violazioni dei diritti umani che abbiamo visto e l’approccio fraudolento alle elezioni. Non può esistere una situazione in cui artisti del calibro di Alexander Lukashenko, e francamente Vladimir Putin, pensano che gli abusi dei diritti umani e le frodi elettorali possano passare senza che ne venga tenuto conto”.

