Belen Rodriguez incantava già da adolescente: lo scatto inedito – FOTO

Nata bella, cresciuta bellissima: Belen Rodriguez aveva nel DNA l’animo da modella e la bellezza dell’intera famiglia ne è la prova

Mi andava di condividere anche questa!!! Il mio primo test #mammamia #16anni #Belen Pubblicato da Belen Rodriguez su Domenica 18 gennaio 2015

Belen Rodriguez è solita pubblicare sue foto da bambina, poi ragazzina ed anche adolescente. I suoi social sono una vera e propria risorsa perché la showgirl argentina ha sempre condiviso tutto: vita personale, amori, amicizie. In questa foto pubblicata nel gennaio del 2015, mostra com’era a 16 anni. È quella l’età in cui, Belen cominciò a fare provini per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez, incidente bollente: “Si è visto qualcosa?” – VIDEO

Infatti, la sua carriera è iniziata nel 2001 a 17 anni come modella a Buenos Aires, sua città natale. È soltanto quattro anni più tardi che la bellissima showgirl argentina si è trasferita in Italia per lavorare nel mondo della moda. Dove se non nella capitale della moda, Milano? Da quando è arrivata sulla penisola, ha trovato la sua fortuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Il Dramma di Belen Rodriguez e il sogno andato in frantumi – FOTO

Belen Rodriguez, una bellissima adolescente oggi grande donna

Oggi Belen Rodriguez è una delle donne più affermate della TV italiana. Dopo diverse comparse in TV, come ospite, ha spiccato il volo con la conduzione di diversi programmi. In pochi ricorderanno che, prima di Tu si que vales, la showgirl argentina ha condotto anche Pequeños gigantes programma che l’ha avvicinata, nuovamente dopo un allontanamento, all’ormai ex marito Stefano De Martino. Non solo perché Belen si è fatta spazio tra le fila di Mediaset ed è riuscita a raggiungere risultati molto importanti.

NON PERDERTI > > > 30 settembre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

Peccato che, una bellezza così, sia sfortunata in amore. Nonostante il bellissimo figlio Santiago, Belen e Stefano hanno provato più e più volte a far andar bene il loro matrimonio che, però, sembra non essere destinato. È un paradosso che, una donna così bella, non riesca a trovare il vero e giusto amore.