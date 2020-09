Belen Rodriguez, dove abita la splendida argentina? Spuntano i dettagli della fantastica casa dello showgirl argentina

Una delle curiosità principali che i fan hanno riguardo ai personaggi Vip è dove abitano. Ville da sogno, appartamenti in zone esclusive e arredamenti extra lusso. Un ben di dio che fa sognare i comuni mortali ma che possono permettersi solo una stretta cerchi di fortunati. Tra questi figura certamente Belen Rodriguez, uno dei volti più noti della nostra Tv, oltre che stimatissima modella anche a livello internazionale. La showgirl argentina vive un momento particolare dal punto di vista sentimentale dopo la separazione dall’ex marito Stefano De Martino, con cui era tornata ufficialmente nel 2019 prima della definitiva rottura del giugno scorso. I due avevano deciso di stabilirsi a Milano, all’interno di una lussuosa casa, al terzo piano di un palazzo signorile. Secondo quanto riportato da Fanpage, il costo si sarebbe aggirato sugli 8mila euro a metro quadro, il top per quanto riguarda gli standard italiani. Il loro “nido d’amore” era però in affitto, forse proprio per testare come sarebbe stata questa nuova convivenza, assieme al piccolo Santiago. Le cose evidentemente non sarebbero andate nel migliore dei modi e all’inizio di giugno le loro strade si sono nuovamente separate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez incantava già da adolescente: lo scatto inedito – FOTO

Belen Rodriguez, dove abita ora la splendida showgirl argentina?

Ora da quando è tornata single Belen ha dovuto scegliere un altro posto dove andare a vivere. Considerando anche la presenza del figlio Santiago la scelta dovrebbe essere ricaduta (condizionale è d’obbligo in questi casi) nella sua vecchia dimora in zona Moscova a Milano. Un appartamento dove aveva trascorso già diversi anni, anche in compagnia di Stefano De Martino prima del recente trasloco. Un attico in stile shabby chic, a quanto pare tanto caro anche a Santiago. La grandezza è di 150 mq ma può vantare un arredamento di tutto punto, in perfetto stile orientale, tanto caro alla bella argentina.

Diverso tempo fa, Belen aveva realizzato un servizio fotografico proprio all’interno della sua dimora, mostrando a pieno il suo gusto in fatto di ornamenti.

Camino nero e divano classico grigio chiaro, accostamenti moderni e classici, più un tocco di colore grazie ai toni vivaci delle pareti. Un misto tra eleganza e ricercatezza che di sicuro è apprezzato da molti. Su Instagram erano stati condivisi diversi scatti commentati in modo ironico dai moltissimi fan. Se il ritorno al vecchio domicilio dovesse essere la scelta definitiva di sicuro non sarebbe un affare di ripiego, anzi. D’altronde quando uno a gusto non può smentirsi proprio sulla casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen e Cecilia Rodriguez, lo shooting in costume infiamma il web – VIDEO