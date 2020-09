Amante della danza da bambina, oggi è tra le più amate: la riconoscete?

L’arte è nelle vene da bambine, il fisico statuario lo si costruisce col tempo. Ha sposato un grande calciatore italiano. Avete capito chi è?

Ha spesso parlato della sua passione per la danza, come si vede in questa foto dove muoveva i suoi primi passi. Dolce, solare e determinata da bambina. Avete capito di chi parliamo? È il sorriso inconfondibile di Federica Nargi. Vincitrice del concorso Veline, è stata velina nel programma di Striscia la Notizia, per ben 4 anni di seguito. È lì che ha potuto sfoggiare le sue capacità nella danza, mettendo in scena coreografie particolari.

Nonostante qualche comparsa in TV ed al cinema, la showgirl romana dalle origini campane, ha preferito gli spot pubblicitari alla sua presenza fissa in TV. Il suo nome è spesso accostato a quello di suo marito: con Alessandro Matri costituiscono la coppia perfetta.

Federica Nargi, carriera e vita privata

Federica Nargi è nata a Roma il 5 febbraio 1990, sotto il segno dell’Aquario. I genitori, di origini campane, si sono trasferiti nella capitale dove poi è nata la bellissima showgirl. Era nell’aria da bambina che la Nargi sarebbe entrata nel mondo dello spettacolo: da quando ha mosso i primi passi nella danza si è mostrata spesso vanitosa come una vera star.

Bellissima, dolce e gentile, oggi Federica è una delle donne più amate tra le modelle italiane. A far coppia con lei, un bellissimo ragazzo: Alessandro Matri. Ex calciatore di Juventus e Milan, i due si sono fidanzati nel 2009 e nel 2016 hanno avuto la prima figlia, Sofia. Soltanto tre anni più tardi, circa un anno e mezzo fa è nata Beatrice.

