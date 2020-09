5 Stelle, incontro segreto a Roma tra vertici e parlamentari

Lunedì si è tenuto alle porte di Roma un incontro tra vertici e parlamentari dei 5 Stelle. La tensione dopo la sconfitta delle regionali resta alta.

La tensione all’interno del Movimento 5 Stelle resta molto alta. La sconfitta rimediata alle regionali ha infatti fatto prendere coraggio all’ala più critica del partito, che adesso chiede ai vertici maggiore chiarezza su quello che sarà il futuro e una nuova visione politica che possa far riavvicinare gli iscritti che sembrano aver abbandonato la base in questa tornata elettorale. Nella giornata di Lunedì si è tenuta una riunione dei vertici 5 Stelle in un agriturismo vicino Roma, per parlare con più chiarezza delle divisioni interne al Movimento. A riportare alcuni retroscena di questo incontro è stato il giornale La Repubblica, che racconta di uno Stefano Buffagni infuriato che ha parlato di una forza politica che non possiede ormai più alcuna identità.

5 Stelle, incontro segreto a Roma: l’intervento di Di Maio

Sembra inoltre che a un certo punto il Ministro della Giustizia abbia richiamato un po tutti all’attenzione, ricordando che il motivo di quella riunione era discutere delle tre proposte di Vito Crimi, attuale capo politico del Movimento. Presente all’incontro anche Luigi Di Maio che continua a conservare, nonostante le sue dimissioni da leader politico dei pentastellati, una certa autorevolezza presso i parlamentari. Di Maio ha dichiarato che “sul reddito di cittadinanza dovevamo prendere l’iniziativa noi. Se c’è qualcosa da registrare, siamo noi a doverne parlare per primi”. Era presente, seppur in video call anche il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfamo che proprio su questa misura sembra aver avuto un acceso diverbio con Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier le avrebbe infatti rimproverato una certa lentezza nel costruire il sistema informatico che deve far evolvere questa misura di sussidio.

