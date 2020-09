30 settembre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 30 settembre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

30 settembre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storie, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

In risalto oggi c’è il compleanno di Renato Zero, nato 70 anni fa, che è ritenuto come una delle icone principali della musica italiana. Considerato un ‘cantattore’ e chansonnier per le sua capacità istrioniche e provocatorie, ha scritto ed interpretato oltre 500 canzoni. Mi Vendo, Il Triangolo, I Migliori Anni della nostra vita e Cercami sono alcuni dei suoi maggiori successi.

I compleanni famosi di oggi: 30 settembre 2020

La ‘tata’ di tutti noi, Fran Drescher, oggi compie 63 anni. E’ ricordata in Italia per il suo ruolo di protagonista nella sit-com La tata. Nei primi anni del 2000 ha dovuto lottare contro un cancro all’utero, poi sconfitto. A seguito di questa esperienza ha scritto anche un libro “Cancer schmancer”.

Nata nel 1964, Monica Bellucci è conosciuta come una delle più grandi attrici italiane ed una delle più belle donne di sempre. Per molti anni è stata la principale icona della sensualità.

Giorgio Panariello, comico e showman italiano, oggi compie 60 anni. Nel corso della carriera ha dato vita a molti personaggi satirici che rispecchiavano alcuni comportamenti. Magic Alberta, Mario il bagnino, Merigo, Simone, Lello Splendor, Nando, Ficus, la signora Italia e Pio Bove il macellaio sono solo alcuni di questi. Più di tutto però viene ricordato per le imitazioni a Renato Zero.

