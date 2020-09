Con un video in esclusiva, Jeff Grubb ha mostrato in anteprima la sequenza d’avvio e la dashboard rivisitata della nuovissima Xbox Series X

Manca sempre meno al lancio ufficiale delle nuovissime Xbox Series X e Series S. Le due console next gen di casa Microsoft sono pronte a dare del filo da torcere a Sony e alla PlayStation 5, ma non sarà semplice. Per cercare di guadagnarsi una buona fetta di pubblico, il colosso americano ha già preparato una serie di offerte decisamente vantaggiose.

Intanto, Jeff Grubb ha mostrato – con un video su YouTube – la sequenza d’avvio della nuova console e la dashboard rivisitata. Per far vedere le potenzialità del nuovo hardware, è stata mostrata un’accensione completa, così da vedere anche l’animazione e la musica d’avvio.

Xbox Series X, dashboard e accensione completa

Per mostrare tutte le potenzialità della nuova Xbox Series X, Jeff Grubb ha prima eseguito uno spegnimento completo della console, per poi andare con un “cold boot”. Solitamente, le console della generazione attuale ci mettono qualche minuto a riaccendersi. La next gen targata Microsoft, invece, ha effettuato il primo caricamento in poco meno di 20 secondi. Prime immagini anche della sequenza d’avvio, che richiama a quella della Xbox One. Logo in primo piano, colori verdi predominanti e poi spazio alla dashboard.

La prima novità che balza all’occhio, è lo sfondo animato di cui dispone la schermata iniziale. Per il resto, si possono vedere i tradizionali “quadrati” con le varie funzioni, un videogioco pronto ad essere avviato e altri disponibili (tra cui GTA IV per Xbox 360). L’attesa per la nuova Xbox sale, e a breve si avranno ulteriori novità.

