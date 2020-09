Xbox, Seagate è l’azienda che la Microsoft ha scelto per la creazione di espansioni di memoria esterne alle proprie macchine della prossima generazione di gaming.

Microsoft a breve, molto breve, si presenterà finalmente sul mercato mondiale con la sua prossima console da gaming. Anzi, le sue due nuove console da gaming. Parliamo ovviamente delle tanto chiacchierate e dibattute Xbox Series X e Xbox Serie S. Il modello X è estremamente più potente e sarà il modello di punta, a meno di nuove edizioni pro e riedizioni, della prossima generazione targata grande M. La S, invece, è una console certamente molto meno prestante, ma che costa appena 299 euro, contro i 499 della X. La versione S della console è anche più contenuta e con qualche compromesso hardware permette comunque di godersi in 1080p i videogames della prossima generazione, più di quello che chiunque si aspetterebbe da una console così economica. Ma da quanto è stato annunciato l’hardware della nuova generazione di console, però, un’incognita è stata sollevata: è lo spazio di memoria?

Xbox, Seagate presenta SSD esterno: prezzo e caratteristiche

Certamente con i nuovi SSD che hanno a bordo la Xbox Series X e Series S assicureranno una velocità nei caricamenti e nelle operazioni senza precedenti fin qui. Però il problema è ovviamente uno: quanti giochi potremo installare sull’SSD? La risposta è ovviamente pochi, dato che si parla di uno spazio di archiviazione sotto il terabyte. Proprio per questo, parallelamente all’espansione sempre maggiore dello spazio necessario ai videogames di prossima generazione, qualcuno aveva storto il naso. Oggi Microsoft, in collaborazione con Seagate, annunciano un SSD esterno che rispetta perfettamente gli standard della macchina Xbox per giocare ad altissima velocità. Parliamo del Storage Expansion Card, che aumenterà di 1 Tb l’archiviazione della vostra console. Il prezzo è di circa 259,99 euro, un prezzo molto alto, ma giustificato in parte dall’innovativa tecnologia che caratterizza questa nuova espansione di memoria.

