Trump-Biden, primo faccia a faccia: come seguirlo in tv

Trump-Biden, questa notte dalle 3 italiane il primo faccia a faccia tra i candidati alla Casa Bianca. Come seguirlo in diretta tv

Finalmente è arrivato il momento del primo faccia a faccia tra Donald Trump e Joe Biden. Quanto in Italia saranno le 3 di questa notte, a Cleveland, gli sfidanti per la Casa Bianca il prossimo 3 novembre confronteranno programmi e opinioni in un’attessisima diretta tv che bloccherà gli States.

Gli argomenti del confronto, sei in tutto, sono stati scelti personalmente dal conduttore del network televisivo Fox, Chris Wallace che modererà l’in contro. Ci sono la pandemia da Covid-19 e l’economia, la Corte suprema, la correttezza delle elezioni e i risultati conseguiti. Ma anche il razzismo nelle città e la violenza.

In genere il primo faccia a faccia presidenziale è anche quello più seguito dal pubblico, oltre che dai media e mai come questa volta si annuncia decisivo. A supportare il presidente in carica, ci saranno anche la moglie Melania e la figlia Ivanka. Ma per le rigidissime regole dettate dalla pandemia, in tutto dal vivo non potranno assisgtere più fi 90 persone.

Will it be Joe Biden or President Trump? Tell us your thoughts! pic.twitter.com/3E73R62d2N — WKYC 3News (@wkyc) September 29, 2020

Joe Biden arriva al confronto diretto con un vantaggio di 6,8 punti nella media dei sondaggi di Real Clear Politics. Ma quasi un americano su 10 è ancora indeciso su chi votare e questo potrebbe pesare a favore di Trump. Il presidente in carica però in queste ore deve acnhe affontare le accide del New York Times che ha scelato come per 10 anni abbia versato poco o nulla di tasse denunciando importanti perdite fittizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa 2020, ex guru social di Trump minaccia suicidio dopo licenziamento

Trump-Biden, il primo faccia a faccia in diretta tv anche in Italia: come e dove seguirlo

Elezioni Presidenziali negli Usa, da qui al 3 novembre sono previsti altri due faccia a faccia diretti fra Trump e Biden. Il 5 ottobre appuntamento all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami. Infine il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville, in Tennessee, condotto da Kristen Welker di Nbc. Inoltre è previsto un faccia a faccia fra i due candidati alla vicepresidenza, Kamala Harris e Mike Pence, il 7 ottobre a Salt Lake City, moderato da Susan Page di Usa Today.

Lo scotro verbale tra i due candidati sarà trasmesso in diretta tv anche in Italia. Primo a partire, già dall’1, Enrico Mentana con una delle sue leggendarie #MaratonaMentana su La7. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta su Rai News24, su Radio1 e su RaiPlay. Dalle 2.30 di questa notte collegamento su Sky Tg24.