Serie A sospesa? Guerra: “Il rischio c’è, le ultime sul vaccino” 

Serie A sospesa? E’ questo il fortissimo rischio dopo i 14 positivi riscontrati in casa Genoa e in attesa dei riscontri da Napoli. Del caso ne ha parlato Ranieri Guerra ai microfoni di Calciomercato.it.

Trema la Serie A dopo l’ondata di contagi in casa Genoa. Sono ben 14, infatti, i membri del club ligure ad essere risultati positivi al Covid-19 poche ore dopo la trasferta di Napoli. Una situazione che rischia di mettere l’intero campionato in isolamento, con uno stop di ben 14 giorni al fine di contenere qualsiasi focolaio calcistico in vista dei prossimi impegni.

Una soluzione, svelano alcune fonti, che sarebbe già stata valutata dalle autorità intenzionate nello stroncare sul nascere qualsiasi pericolo o minaccia. Uno scenario tuttavia che non si augura Ranieri Guerra, direttore aggiuntivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e membro del comitato tecnico scientifico, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it.

Serie A a rischio, parla Ranieri Guerra

“Spero di no (a proposito di una paralisi del torneo), ma certamente è uno dei fattori di rischio che avevamo previsto con chiarezza e che puntualmente si sta manifestando. Questo virus contagia e si diffonde con una logica imprevedibile, non fa nessuno sconto”, riferisce infatti l’esperto. Per la serie: se proprio non vi è altra soluzione, sarà doveroso per non compromettere troppo il quadro e soprattutto minare la salute di tutte le persone coinvolte.

Anche perché non tutti i segnali, a differenza di quanto qualcuno dice, mostrano un coronavirus più debole a causa di alcune mutazioni: “Ci sono alcune varianti in circolazione che sembrano renderlo più contagioso, ma la ricerca in questo settore non ci ha ancora dato risultati definitivi. Sembra abbastanza stabile e questo naturalmente è un bene dal punto di vista della sintesi del vaccino”.

E a proposito di vaccino: bisognerà ancora aspettare. “Ho sempre detto che avremmo avuto almeno un vaccino per la fine dell’anno o all’inizio del 2021”, spiega Guerra. Ma il problema poi sarà la produzione e la distribuzione in scala nazionale e mondiale. C’è già un obiettivo ben chiaro nell’agenda della comunità scientifica: “Vaccinare almeno il 20% della popolazione mondiale entro il 2021“.

