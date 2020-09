Oggi ricco e famoso, si parla solo di lui al GF VIP: lo riconoscete?

Nato bello, da bambino tremendo – racconta la mamma – quando è cresciuto ha dato ancor più filo da torcere. Avete capito chi è?

È impossibile non riconoscere quello sguardo, è identico a quello di adesso. Una foto scattata quando aveva 8 anni, adesso ne ha quasi 20 in più. Avete capito di chi parliamo? È Tommaso Zorzi, influencer e creator di Milano. I più giovani lo conoscevano già: a parte i programmi televisivi, Tommaso conta quasi un milione di follower sul suo profilo Instagram.

Il suo nome, ultimamente, riecheggia ancor di più nelle orecchie degli italiani per la sua discussa partecipazione al Grande Fratello VIP. Zorzi è uno dei più tremendi della casa e spesso regala grosse risate, non solo ai partecipanti del reality show, ma anche a chi lo segue da casa. Molto amico ad Aurora Ramazzotti, è l’autore del libro Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri.

Tommaso Zorzi, chi è e perché è così ricco

Tommaso Zorzi è un ragazzo di 25 anni, nato il 2 Aprile 1995 sotto il segno del Toro. La famiglia non è ricca come si è spesso detto, ma di certo benestante: il padre è un manager, la madre una dietista. Con la famiglia non ha un grande rapporto: a parte la sorella Gaia, Zorzi sostiene di non avere un grande rapporto con il padre. Anche la storia del suo coming out è molto particolare: avvenuto per e-mail. Tommaso, infatti, si era da poco trasferito a Londra – dove ha studiato Economia e Business Management – ed ha iniziato a sentirsi con l’ex ragazzo di una sua amica che viveva a Milano.

È grazie a questo ragazzo che, Tommaso viene a Milano senza dire nulla ai genitori e due giorni dopo si presenta a casa della famiglia per fare una ‘sorpresa’. La mamma, però, trova il biglietto aereo datato due giorni prima, tuttavia Tommaso racconta una sciocchezza sul momento. È soltanto dopo il suo rientro a Londra che Zorzi comunica ai genitori di essere omosessuale, via e-mail. Ad oggi Tommaso è un ragazzo seguitissimo sui social, sempre sorridente e costantemente pronto a strappare un sorriso ai suoi followers.